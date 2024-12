Ongeloof en opluchting om dood Bouterse: "Het is een kerstgeschenk"

Lamur: "Het is moeilijk te verkroppen dat de dader zijn straf niet heeft uitgezeten. De advocaat-generaal had al aangegeven dat hij meteen opgepakt moest worden, maar er werd gewacht, en uiteindelijk is hij gevlucht. Gezien de vele relaties die hij in Suriname had, was onderduiken voor hem relatief eenvoudig." De emeritus-hoogleraar beschrijft de dood van Bouterse als een onverwachte wending. "Eerst zien, dan geloven. Ik wil eerst een lichaam zien voordat ik het geloof."

Comité Herdenking Slachtoffers Suriname

Romeo Hoost is al vele jaren voorzitter van het Comité Herdenking Slachtoffers Suriname, dat jaarlijks een herdenking houdt bij het monument op het Waterlooplein in Amsterdam. Hij verloor in de beruchte nacht van de Decembermoorden (8 december 1982) zijn neef Eddy Hoost.

De voorzitter hoorde gisteravond van een vriend via Whatsapp geruchten dat Bouterse zou zijn overleden. "Ik zei toen letterlijk, sorry voor het woord: lul alsjeblieft niet, want dit is een manier om onze aandacht af te leiden, de man leeft gewoon. Totdat ik vanochtend vroeg het eerste bericht kreeg van de pers." Hij had liever gezien dat Bouterse was blijven leven om zijn straf uit te zitten.

AT5 sprak met Romeo Hoost van het Comité Herdenking Slachtoffers Suriname over de dood van Bouterse