112-blog | Auto vliegt uit bocht en ramt vangrail • Duo op fatbike bedreigt man

38 minuten geleden

Een auto is op de afrit Hoofddorp van de A4 uit te bocht gevlogen en tegen de vangrail gebotst. Het voertuig is hierbij flink beschadigd geraakt. De automobilist is in de ambulance nagekeken, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De botsing veroorzaakte veel blikschade. Een veegwagen heeft de schade weggeveegd.