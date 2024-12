Nabestaande Decembermoorden: "Had gewild dat Bouterse was blijven leven om straf uit te zitten"

Hoost hoorde gisteravond van een vriend via Whatsapp van de geruchten dat Bouterse zou zijn overleden. "Ik zei toen letterlijk, sorry voor het woord: lul alsjeblieft niet, want dit is een manier om onze aandacht af te leiden, de man leeft gewoon. Totdat ik vanochtend vroeg het eerste bericht kreeg van de pers."

Ondanks de veroordeling voor zijn rol in de Decembermoorden en zijn betrokkenheid bij drugstransporten was Bouterse onder grote groepen Surinamers nog altijd populair. Volgens Hoost wordt er in Suriname dan ook heel verschillend gereageerd op de dood van de oud-president. "Eén kant zegt van: jammer. De andere kant zegt: gelukkig. Laat die man maar gaan want zijn schaduw blijft niet meer boven Suriname hangen bij de komende verkiezingen."

"Het blijft bijzonder", besluit Hoost, "op 8 december heeft hij de mensen vermoord, in december gaat hij zelf dood. De duisternis die onze mensen na 8 december 1982 hebben meegemaakt maken, maakt nu zijn familie mee."