Politie gebruikt stroomstootwapen tegen verdachte na grote vechtpartij bij Leidseplein

De politie kreeg rond 05.00 uur vanochtend een melding over de vechtpartij in de Lange Leidsedwarsstraat. Wat zich precies heeft afgespeeld en wat de aanleiding was voor de vechtpartij is onderwerp van onderzoek.

In verband met de vechtpartij konden drie verdachten worden aangehouden. Een politiewoordvoerder kon vanochtend nog niet vertellen waarom het stroomstootwapen bij een van de aanhoudingen werd gebruikt.