Het sportmoment van Milton Pus: de 'inflatable parrot' van Troy Parrott

Na afloop van de bekerwedstrijd tegen FC Groningen interview ik Ruben van Bommel en Maarten Martens. Tussendoor loopt Parrott toevallig voorbij. Ik zie mijn kans schoon en vraag in mijn beste Engels: 'Sorry, can I ask you a question?' Hij kijkt op van zijn telefoon en glimlacht: 'Offcourse'. 'How is the inflatable parrot?', vraag ik hem. 'I still have it and I am proud of it', antwoordt Parrott om weer lachend, maar stoïcijns door te lopen.

Laten we hopen voor AZ dat de Ier zijn vleugels na de winterstop nog meer uitslaat en de Alkmaarders naar hoge hoogte laat stijgen of beter gezegd: laat vliegen!

Milton Pus