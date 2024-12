Docu 'Scheef': Michelle (31) wil single moeders bewust maken van rechten op woningmarkt

"Je zit zo erg in de stress, je wordt zo omlaag gedrukt", vertelt ze tijdens een woondebat in de Annakerk aan woonwethouder Adam Elzakalai. "Een woning zou de stress weghalen, en ook weer motivatie geven om beter te worden", vertelt ze in de documentaire.

Uiteindelijk toch urgentieverklaring

Inmiddels is die motivatie weer terug, want via een opvanglocatie voor alleenstaande moeders heeft ze een zelfstandig appartement met huurcontract voor onbepaalde tijd gevonden. Hoe ze dat uiteindelijk voor elkaar heeft gekregen? "Met een urgentieverklaring."

Dat ze daar eerder niet voor in aanmerking kwam, had te maken met haar woonsituatie. "Bij de eerste aanvraag woonde ik bij mijn moeder, bij de tweede in de opvang. Dat was het verschil."