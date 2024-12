Oud-president van Suriname Desi Bouterse (79) overleden

Volgens lokale media zou hij na een kort ziekbed zijn overleden.

Bouterse zat ondergedoken nadat hij een jaar geleden definitief werd veroordeeld voor zijn rol in de Decembermoorden. Daarbij werden in de nacht van 7 op 8 december 1982 vijftien tegenstanders van zijn regime opgepakt, gemarteld en vermoord.

De oud-president moest zich afgelopen januari bij de gevangenis melden, maar verscheen daar niet. Ondanks verschillende invallen, onder meer in zijn woning, werd hij niet gevonden.

Amsterdammer Romeo Hoost, die bij de Decembermoorden zijn neef verloor, noemt het in een eerste reactie 'jammer' dat Bouterse is overleden. "Hij had moeten blijven leven om zijn straf uit te zitten", aldus Hoost.