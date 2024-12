Brandweer blust vlammenzee op bedrijventerrein in Blokker

Het gaat om een demontagebedrijf aan de Gildenweg, waar de brand is ontstaan in stellages met personenauto's. De eerste melding werd om 23.36 uur gedaan. Volgens een 112-correspondent zijn zeker vijftien voertuigen in brand gevlogen, maar de veiligheidsregio kon dit niet bevestigen.

Al snel werd bij de brandweer opgeschaald. Door de rookontwikkeling die de grote brand veroorzaakte, werd een NL-Alert afgegeven. Mensen in de omgeving werden opgeroepen om ramen en deuren te sluiten.

Halverwege de nacht liet de veiligheidsregio via de website weten dat de brandweer nog enige tijd bezig is met nablussen. De rook was op dat moment al wel weggetrokken, waardoor het NL-Alert kon worden ingetrokken.