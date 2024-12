Nieuwe woonwijk Zuidas krijgt alleen wandelpaden: "Parkachtige allure"

De wijk, die vlak bij het appartementencomplex The Valley en voetbalclub AFC ligt, moet daarmee 'misschien wel de groenste buurt van Zuidas' worden. De gemeente heeft hoge verwachtingen van dat groen. "We kiezen voor een mix van exotische en inheemse beplanting en bomen, als het ware organisch over de buurt verspreid", laat de hoofdontwerper weten aan Zuidas.nl.

Hij wil dat de nieuwe wijk anders wordt dan andere delen van de Zuidas, zoals de buurt Gershwin. "Dat is een stenige buurt, ontworpen in een tijd waarin nog veel ruimte gereserveerd werd voor auto's. Maar de hoeveelheid verkeer bleek daar erg mee te vallen, terwijl die kostbare ruimte niet meer voor iets anders kon worden gebruikt. Dat doen we in Ravel helemaal anders."