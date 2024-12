Fatbike-bestuurder naar ziekenhuis na aanrijding met bus in Nieuw-West

De aanrijding vond rond 17.30 uur plaats op de rotonde ter hoogte van de Burgemeester Röellstraat. Hoewel het letsel minder erg leek dan eerst werd gedacht, is het slachtoffer wel naar het ziekenhuis overgebracht.

Een omstander laat weten dat hij de fatbike onder de bus zag liggen. "Kruispunt is levensgevaarlijk daar … ik ben zelf twee keer op het zebrapad daar door fatbikes bijna aangereden. Zij rijden te snel en kunnen de situaties heel slecht overzien met voetgangers, fietsers, trams en auto's."

Hoe het ongeluk dit keer heeft kunnen gebeuren is niet bekend. De weg is ongeveer een uur lang deels afgesloten geweest, maar is inmiddels vrijgegeven.