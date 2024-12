Vos overleeft aanrijding op provinciale weg: "We gaan met een glimlach kerstavond in"

De vos moest na de aanrijding, waarbij omstanders aan de bel trokken, naar de dierenarts. Die wist het dier weer op te lappen. Inmiddels zit de vos in Vogel en Zoogdierenopvang De Toevlucht in Zuidoost.

"Regelmatig valt er een traantje te laten, maar nu gaan we met een glimlach deze kerstavond in", schrijft de dierenambulance op X. "Fijne kerstavond!"

Er worden vaker vossen gezien in de stad, met name in de winter. Dat komt omdat het dan paartijd is voor vossen.