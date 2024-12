Man die op het stadion van FC Volendam overleed, was geliefde vrijwilliger Jan (66)

De directie en medewerkers van FC Volendam laten weten dat de Volendammer aan een natuurlijke dood is gestorven. "Jan was zeer gezien op onze club en zeer betrokken. Al jarenlang zette hij zich in voor FC Volendam," laat de club weten. "Hij was een FC-er in hart en nieren. Alle klussen op elektragebied werden door Jan gedaan. Hij regelde alles. Weekenden of feestdagen, het maakte Jan niet uit. Als er bij de FC een probleem was, kwam Jan meteen."

Ook vandaag was Bont bezig op de club, met een kleine klus. Dat deed hij nog even voor de kerst.

Jan was bijna opa

"Jan was trots dat hij opa werd. Daar had hij na zijn pensioen alle tijd voor. Jan laat een vrouw, twee dochters en een schoonzoon achter. Hij mocht slechts 66 jaar oud worden," schrijft de Volendamse club.

Iedereen binnen FC Volendam is diep geraakt en verslagen door het plotselinge overlijden van Jan. "We zijn hem erg dankbaar voor al het werk dat hij heeft verzet voor onze club."