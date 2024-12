Verdachten dodelijke schietpartij Amsterdamsebrug afgeluisterd: "Hij heeft hem gelokt, ik heb hem gepopt"

Bij de schietpartij kwam de 24-jarige Mehdi Rebroub om het leven. De in Marokko geboren Rebroub woonde al een paar jaar in Nederland, waar hij naast zijn werk als portier een carrière als kickbokser opbouwde. In oktober hield de politie vier verdachten aan.

Een van de vier verdachten, de 23-jarige Yassine El M. wordt door justitie gezien als degene die het dodelijke schot loste. El M. was als vandaag niet aanwezig in de rechtszaal.

De andere drie verdachten waren er wel. De jongste van de groep is Badardin H. (19), die met het de slachtoffers naar de Amsterdamse brug was gereden en ervan verdacht wordt dat hij ze zou hebben gelokt. Furkan K. zou net als Yassine El M. hebben willen schieten maar zijn wapen deed het niet. De vierde verdachte is Faruk E. die wapens zou hebben geleverd.

Horloge

Rebroub was samen met een vriend van hem, diens vriendin en verdachte Badardin H. rond 2.00 uur 's nachts naar de Amsterdamsebrug gereden. Volgens justitie wilden de verdachten de vriend van Rebroub beroven van zijn horloge. De vriend was daarvoor gewaarschuwd en had dat horloge niet bij zich. Hij had Rebroub met zich meegenomen als 'versterking' en zou de jongens hebben willen uitleggen dat hij niets bij zich had.

Het OM haalde een groot deel van de informatie voor het onderzoek uit getapte telefoongesprekken, gesprekken in de penitentiaire inrichting, maar ook gesprekken in een Volkswagen Polo, waarin de politie afluisterapparatuur ophing.

Afgeluisterd gesprek in auto

In die auto hebben Yassine El M. (de vermeende schutter) en Faruk E. begin september een gesprek over snapchatbericht wat El M. heeft gekregen. Het bericht bevat een foto van de plek waar Rebroub is doodgeschoten. El M. weet niet wie de afzender van de foto is, maar volgens justitie denken de twee vervolgens dat diegene weet dat zij achter de schietpartij zitten.

"Die gannoes (vuurwapens) zijn bij mijn gestashed (opgeslagen)", zegt E. tegen El M. "Dat bericht is naar jou toe gekomen omdat ze weten dat jij hem hebt gekierd (omgelegd)."

"Is waar", antwoordt El M daarop. Later zegt hij over Badardin H.: "Hij heeft hem gelokt en ik heb hem gepopt."

Rol van Rebroub

De advocaat van een van de verdachten voerde in de rechtbank aan dat er uit de gesprekken ook afgeleid kan worden dat Rebroub eerst zelf een wapen zou hebben gebruikt. "Eindstand, die torrie begint, die man blaast", zou er in de auto zijn gezegd. Rebroub zou in een eerder gesprek hebben gezegd: "Mijn handen zijn mijn wapens" en "als er geshoot moet worden, dan wordt er geshoot".

De advocaten willen dat er meer onderzoek gedaan wordt naar de rol die Rebroub precies speelde, maar volgens de officier van justitie is dat niet nodig. Het OM vindt dat er genoeg forensisch bewijs is om vast te stellen dat Rebroub niet geschoten heeft.

Familieleden

In de rechtszaal waren ook de familieleden van Rebroub aanwezig. Zijn ouders broers en zussen zijn naar Nederland afgereisd om de zitting bij te wonen. Sommige familieleden werden meermaals emotioneel als ze details uit het onderzoek of de verweren van de advocaten hoorden.

Alle vier de advocaten vroegen om vervroegde vrijlating van hun cliënt, maar de rechter oordeelde vanmiddag dat iedereen langer vast blijft zitten. De volgende zitting is op 18 maart.