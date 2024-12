Stinkdier Ollie bereidt zich voor op winterslaap na ontsnapping

Dat Rita gek is op dieren, kun je aan haar huis zien. "Kats huis" staat er op een groot bord aan de voorgevel, maar daarmee doet ze haar verzameling tekort. Naast katten biedt Rita ook onderdak aan een hondje, vissen, vogels, een fret en natuurlijk stinkdier Ollie.

Ollie is een nachtdier en wordt speciaal voor de verslaggever even gewekt. Hij maakt het goed en is duidelijk beter gevuld dan de laatste keer dat we Ollie zagen, kort na het avontuur dat hem een plaatselijke bekendheid maakte. "Toen had hij een week door de straten van IJmuiden gezworven en natuurlijk nauwelijks gegeten. Hij eet gedroogde meelwormen, en die kom je op straat in IJmuiden natuurlijk niet tegen", zegt Rita.

Ontsnapping door een windvlaag

Het was de eerste keer dat Ollie ervandoor ging. Hij komt wel buiten, maar alleen in Rita's tuintje. Hij kan zelf heen en weer lopen van buiten naar binnen. Het was de wind die ervoor zorgde dat het hek van dat tuintje aan de Van Wassenaerstraat openwaaide. Ollie zag zijn kans schoon en waagde het erop in de grote buitenwereld. Hij vond de weg naar zijn eigen tuin niet meer en raakte steeds verder van huis. Een week lang zwierf hij door IJmuiden, af en toe gespot door een verbaasde wandelaar.