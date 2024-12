Kerstwensen in Bovenkarspel: "Een maatje tegen eenzaamheid"

Deze week reist de Wensenboom door West-Friesland. Programmamakers Harold Boldewijn en Sander Huisman verzamelen de wensen van voorbijgangers en hangen die in de boom. In deze aflevering staan ze in winkelcentrum De Streekhof in Bovenkarspel.

Jolanda, die in een modewinkel in het winkelcentrum werkt, merkt dat veel mensen worstelen met eenzaamheid. "Vorig jaar bracht ik tweede kerstdag alleen door, dat wil ik dit jaar vermijden," vertelt ze. Haar collega Diana pakt het anders aan en gebruikt eerste kerstdag juist om de kerstdrukte te ontvluchten en tot rust te komen.

