Kerstgeschenk van Indischewijk Haarlem voor asielzoekers: badkuip vol lekkernijen

"Ik vond het gek", vertelt Martijn, vader in het gezin. "Deze mensen wonen hier vlak bij ons, ze zijn onderdeel van de wijk, en toch hebben we er niet veel contact mee. Drie jaar terug kwam het idee om daar verandering in te brengen. Ik besloot wat boodschappen te verzamelen om die voor hun kerstviering op de boot te schenken. Gewoon wat lekkers, om de dagen wat feestelijker te maken."

Hoogtepunt

Een traditie was geboren. Een traditie die elk jaar groter van omvang werd. En die nu, kerst 2024, een nieuw hoogtepunt bereikt. Martijn: "We hebben nog nooit zoveel producten gekregen als dit jaar. De actie maakt iets los bij de mensen in de wijk."

Geklop op het raam van de woonkamer. Dochter Nina snelt naar de deur. Alweer bezoek, alweer een gift. Zo gaat het de hele dag door. "En als we even weg zijn”, vertelt Nina als de boodschappen zijn aangenomen, "dan stoppen de mensen hun spullen in onze bakfiets."

