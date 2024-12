Bijzonder in 2024: hondstrouwe Sander van Dijk verlaat Hovocubo en gaat terug naar roots

In de sportwereld zijn er figuren die vastgelijmd lijken aan een club. Sander van Dijk was er zo één bij zaalvoetbalclub Hovocubo. De coach stond 17 jaar aan het roer, maar vindt het mooi geweest en kiest voor een sabbatical.

Na die bekendmaking volgt er een tumultueuze periode bij de club uit Zwaag. Het bestuur kan geen garanties geven over de toekomst. Wat volgt is een leegloop bij de meervoudig landskampioen. Tijdens de uitzwaaiwedstrijd is dat maar al te goed zichtbaar, want slechts één speler kiest ervoor om te blijven.

