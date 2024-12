Natte kerst in Zaanse wijk na gesprongen waterleiding: "Vreselijk, stond helemaal blank"

Bij buurvrouw Anja lijkt de schade op het eerste gezicht mee te vallen, ondanks het enorme gat in de grond vlak bij haar huis. "Maar het is vreselijk. Het stond helemaal blank," vertelt ze. Over mogelijke schade is ze onzeker: "Volgens de meneer die hier aan de deur was, kan het wel zo zijn dat het water onder de grond is doorgelopen. Maar dat kan je niet zien natuurlijk."

Door de gesprongen waterleiding hebben 155 huishoudens te maken gehad met weinig of zelfs geen waterdruk. Vanwege de herstelwerkzaamheden is een deel van de straat opengebroken. Na de kerst wordt het wegdek weer in orde gemaakt.