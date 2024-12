Het sportmoment van Edward Dekker: vanuit de warme studio de provincie in

We komen ook standaard lengte tekort om alle mooie verhalen in de tv-uitzending te verwerken. Deze mensen heten geen Frank de Boer of Guus Hiddink. Nee, dit is Ger de Boer in zijn timmerwerkplaats bij RKAV Volendam of Bas Zonjee die met een knijpstok het terrein van Koninklijke HFC schoonmaakt.

Zij gaan anoniem over straat, maar zijn onmisbaar in de regionale sportwereld van Noord-Holland. Met liefde breng ik ze ook in 2025 in beeld. Al hoeft dat van henzelf vaak niet zo nodig. Want ook buiten beeld is het een feestje.

Edward Dekker