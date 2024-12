Eerste team van Ajax uit 1900 komt tot leven door ingekleurde foto: "Een enorme verrijking"

Het beweegt hem om verder in de geschiedenis van de eerste Ajaxspelers te duiken. Hij vertelt over Chris Holst, middenvelder bij het elftal. "Het is een jongen die is geboren in Nederlands-Indië en voor studie waarschijnlijk met zijn ouders naar Nederland gekomen", aldus Verkamman. "Holst is weer teruggegaan naar Nederlands-Indië nadat hij een tijd voorzitter bij Ajax is geweest. Uiteindelijk is hij in 1945 omgekomen in het Jappenkamp in Nederlands-Indië. Dat zijn van die dingen die we dan nu weten."

Tenue niet wit-rood-wit

Wat Verkamman ook opvalt aan de foto, is dat het tenue niet overeenkomt met het wit-rood-wit zoals we dat nu kennen. "Dat hebben ze maar drie of vier wedstrijden gedragen, want erna heeft Ajax altijd in rood-wit gespeeld. Behalve toen. Helemaal in het zwart, met een rode sjerp eromheen."

'Zien het in de sterren'

Volgens Verkamman ziet hij ook iets in de ogen van de spelers. Alsof ze wisten dat ze de basis zouden vormen voor een, later, heel succesvolle club. "Ik heb het ze niet kunnen vragen, maar ze zien eruit alsof ze het in de sterren zien staan. Zo van: wij zijn lid van een bijzondere club. En als ze ouder dan veertig jaar zijn geworden hebben ze al snel kunnen zien hoe groot de club Ajax werd, al in de jaren '20 en '30. Daar zijn zij de eerste echte voorlopers van geweest."

Het 1600-pagina's tellende boek over de 125-jarige geschiedenis van Ajax komt rond de verjaardag op 18 maart uit.