Nieuwe aanhouding in onderzoek naar afpersing via nepdates

De aangehouden twintiger wordt verdacht van betrokkenheid bij meerdere berovingen in Zuid-Scharwoude en Sint Pancras. De districtsrecherche van Noord-Holland Noord heeft laten weten dat het onderzoek wordt voortgezet en meer aanhoudingen niet worden uitgesloten.

Vorige week meldde een 17-jarige jongen zich bij de politie na het tonen van camerabeelden in Opsporing Verzocht en Bureau NH. Hij werd gefilmd terwijl hij geld opnam met de bankpas van een slachtoffer in Bovenkarspel, langs De Middend. Hij is verhoord en moet zich op een later moment verantwoorden bij de rechter-commissaris. Eerder deze maand werd al een 20-jarige man uit de gemeente Dijk en Waard aangehouden. Hij zit nog vast.

Doen zich voor als jonge vrouw

Volgens de politie blijkt uit onderzoek dat er twee groepen actief zijn in het opzetten van nepdates om slachtoffers daarna te beroven en af te persen. De ene groep bestaat uit 5 tot 8 mensen, de andere uit 3 of 4. Of de twee groepen samenwerken wordt nog onderzocht, maar de werkwijze is vergelijkbaar, aldus de politie.

Via dating-apps doen ze zich voor als jonge vrouwen. Vervolgens wordt er een afspraak gemaakt op een vaak afgelegen locatie. Daar worden de slachtoffers beroofd, mishandeld en afgeperst. "Ze lijken steeds meer geweld te gebruiken. Zo belandden meerdere slachtoffers in het ziekenhuis", aldus een politiewoordvoerder.

In Noord-Holland Noord werden sinds mei 2023 minstens veertien incidenten gemeld.