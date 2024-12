Werkstraf voor belagen pro-Palestinademonstranten op Museumplein

Op 11 mei dit jaar vond een grote pro-Palestinademonstratie plaats in de stad, waar duizenden mensen aan meededen. Op het Museumplein rende een groep van tien personen uit het niets op de demonstranten af en begon "in het wilde weg te schoppen en te slaan", zei de politie destijds. Ook werd vuurwerk naar de demonstranten gegooid.

B. zou onderdeel zijn geweest van deze groep mannen. Door zijn actie is een volkomen vreedzame demonstratie uitgemond in een bedreigende en beangstigende situatie, zei het Openbaar Ministerie twee weken geleden op zitting.

Oproep

Op social media werd opgeroepen om de demonstratie te verstoren: "Zaterdag 11 mei staan dappere en trotse Nederlanders op. Om een einde te maken aan de Palestina-terrorisering in onze straten. We zijn klaar met extreemlinks tuig dat onze steden vernielt", viel er te lezen.

B. en de andere mannen verzamelden zich die dag op het Marie Heinekenplein en gingen vervolgens naar het Museumplein. Agenten grepen snel in en B. werd aangehouden. Hij zei spijt te hebben van de acties en kwam snel weer vrij. Sinds oktober zit hij opnieuw vast, omdat hij in Zuid-Holland een pand zou hebben beschoten.

Ruben B. verzette zich met geweld tegen zijn arrestatie. Ook die aanklacht verklaarde de rechtbank bewezen. Daarnaast is B. schuldig bevonden aan het plegen van openlijk geweld en het bezit van knalvuurwerk. Voor het teweegbrengen van een levensgevaarlijke ontploffing door zwaar vuurwerk naar demonstranten te gooien, is B. vrijgesproken.

De uitspraak is veel lager dan het Openbaar Ministerie had geëist. Justitie wilde B. zes maanden de cel in, waarvan drie voorwaardelijk. B. krijgt een proeftijd van twee jaar voor de voorwaardelijk opgelegde jeugddetentie van vier weken. Na advies van reclassering heeft de rechtbank het jeugdstrafrecht toegepast.