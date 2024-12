Kermis Heerhugowaard verkast van oude stek naar andere plek, ver van de kroegen

Braak verwacht weinig tegenspraak en denkt dat de meeste exploitanten gewoon weer van de partij zijn. "Ik denk dat alle kermisexploitanten van eerdere jaren hier ook weer meedoen. De Booster en Breakdance zijn zeker van de partij. Misschien kan er nog wel wat bij, zoals een poffertjeskraam. We moeten even zien hoe de ruimte uitpakt."

Ver van de kroeg

Of Heerhugowaarders ook blij zijn met de nieuwe locatie - ver weg van de kroegen - is nog even afwachten. "Het is altijd spannend of het publiek ook de weg naar de nieuwe locatie weet te vinden, maar ik heb er wel vertrouwen in dat het gaat lukken."

Het succes bepaalt of de kermis van Heerhugowaard een vaste plek krijgt op het sportpark, of dat de gemeente toch op zoek moet naar een betere locatie. "Wij stellen ons dienstbaar op. Als inwoners en exploitanten het liefst de kermis in het centrum zien, dan gaan we natuurlijk onderzoeken of er een nieuwe plek in het centrum te vinden is, met voldoende ruimte", aldus de gemeente.