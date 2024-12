Hoornse moeder Lilian na intensieve therapie in Australië: "Ik voel weer dat ik leef!"

De Alkmaarse Lilian Duppen lijdt al 32 jaar aan M.E. (myalgische encefalomyelitis), een aandoening die haar constant uitgeput maakt. Eind vorig jaar leek de situatie uitzichtloos: Lilian bracht gemiddeld 22 uur per dag door op bed. Voor haar dochters Anne-Fleur en Jasmijn (26) werd het pijnlijk duidelijk dat er in Nederland geen oplossingen meer waren. Maar een speciale behandeling in Australië bracht hoop.

Werken aan herstel

Om de kosten voor therapie en verblijf te dekken, startte het gezin een doneeractie. "Ze heeft weer hoop en een doel om 's ochtends op te staan. Dat is echt superfijn!" vertellen haar dochters. Begin april reisde Lilian naar Australië om deel te nemen aan de zogeheten NeuroPhysics Therapy (NPT). Deze intensieve therapie richt zich niet alleen op het lichaam, maar ook op de hersenen en het zenuwstelsel. Door middel van specifieke oefeningen wordt het lichaam langzaam sterker gemaakt. Het traject, dat kan oplopen tot twee jaar, is geen quick fix, maar wel een kans op herstel.

Dankzij de steun van familie, vrienden en donateurs kan Lilian nu werken aan haar herstel. "Ik ben iedereen nog steeds ontzettend dankbaar", zegt ze. Hoewel haar situatie is verbeterd, blijft het leven met M.E. zwaar. Het voeren van een gesprek kost haar veel energie, en concentreren of de juiste woorden vinden is vaak een uitdaging. "Dit is één van de kenmerkende symptomen van M.E., waarbij elke vorm van mentale, emotionele of fysieke inspanning leidt tot een verergering van de klachten", legt ze uit.

Lilian is voorzichtig optimistisch over haar traject. Ze weet dat het een lange weg zal zijn, maar heeft nu iets om voor te vechten. Haar dochters hopen met haar mee dat deze bijzondere therapie haar leven blijvend zal veranderen.

