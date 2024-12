Noah's (26) kerstwens: een hulphond als laatste redmiddel

Na jarenlang intensieve begeleiding door de GGZ, inclusief verschillende therapieën en medicatie, blijft een oplossing uit. "We zaten echt met de handen in het haar", vertelt Noah. Totdat haar therapeut het idee opperde om een hulphond te nemen. Dat bood perspectief. "Mijn huisarts en GGZ-begeleiders hebben zwart-op-wit gezet dat dit eigenlijk mijn laatste redmiddel is." Toch ligt de volledige verantwoordelijkheid voor het regelen en financieren van de hulphond bij haarzelf. "Dat geeft veel stress, maar ik wil er alles aan doen om dit te laten lukken."

Ergens voor kunnen zorgen

Alle aandoeningen hebben het leven van Noah voorgoed veranderd. Vroeger trainde ze voor een marathon en studeerde ze af als verpleegkundige. “Ik zorgde altijd graag voor anderen, maar nu ben ik afhankelijk van de zorg van mijn vriend, de GGZ en mijn persoonlijk begeleider.” Een hulphond zou dat kunnen omkeren. “Het zou geweldig zijn om weer ergens voor te kunnen zorgen, in plaats van dat er altijd alleen maar voor mij wordt gezorgd.”