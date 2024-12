Bijzonder in 2024: FC Volendam degradeert én krabbelt op tot winterkampioen

Het is nota bene 5 mei als het doek definitief valt voor FC Volendam. Op Bevrijdingsdag is het alles behalve feest voor de nummer 17 van de ranglijst. Door een 1-4 nederlaag tegen Ajax is de tiende degradatie in de clubhistorie niet meer te ontlopen. Samen met Vitesse daalt FC Volendam af naar de eerste divisie.

Middenvelder Calvin Twigt is na afloop logischerwijs zichtbaar aangeslagen. "Dit doet me ook wel wat. Ik speel hier al heel lang en heb ook de promotie meegemaakt. Als je degradeert doet dat wel pijn", aldus een teleurgestelde Calvin Twigt, die in de zomer naar Go Ahead Eagles vertrekt.

Tekst gaat verder onder de video.