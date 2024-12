Vluchtelingenkinderen nodigen winkelende Hoofddorpers uit voor kerstdiner in azc

"Alstublieft mevrouw, en als u nog naar een kerstfeestje wil, dan kan dat bij ons", zegt Setiya. Een ouder echtpaar neemt de uitnodiging graag in ontvangst. "Hartstikke leuk zeg! We hebben tijd dus het zou zomaar kunnen dat we even langskomen."

In het asielzoekerscentrum aan de Planeetbaan wordt al jaren aandacht besteed aan de feestdagen, vertelt Debbie. "Het is altijd supergezellig bij ons rondom Kerst. En nu met deze actie willen we, naast zelf plezier maken, ook Hoofddorpers uitnodigen om eens bij ons binnen te komen kijken." Alle 35 jonge bewoners tussen de 4 en 12 jaar oud hebben aan de boompjes meegewerkt.

Toch best spannend

Een moeder en dochter worden ondertussen door Arta verrast met een geknutseld kerstboompje. "Fijne feestdagen", roept hij, om vervolgens meteen enthousiast met een volgend boompje in de weer te gaan. Begeleider Salam grijpt even in, zodat het tweetal ook daadwerkelijk weet dat ze een uitnodiging hebben gekregen. "Wat super dit, zeker aangezien mensen altijd zo'n mening hebben over migranten. Wij gaan eens even kijken of we kunnen komen."