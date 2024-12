Bevrijdingspop komend jaar gered: gemeente Haarlem springt bij

Alle veertien bevrijdingsfestivals in Nederland hebben het de laatste jaren financieel lastig. De kosten zijn sinds de coronaperiode fors gestegen en de gratis toegankelijke festivals zijn voor de inkomsten afhankelijk van de baromzet. Bij slecht weer vallen die inkomsten tegen en draaien de festivals verlies.

In 2023 vielen veel bevrijdingsfeesten letterlijk in het water door het slechte weer. Daarom trok het vorige kabinet een miljoen euro aan subsidie uit voor de organisatoren, maar het kabinet Schoof heeft die subsidie weer ingetrokken. Dat was ook slecht nieuws voor Bevrijdingspop Haarlem.

'Risico is te groot'

Voorzitter Bernt Scheiders liet eerder aan NH weten dat er echt overheidsgeld bij moest. "Het is duidelijk dat we het met de huidige middelen niet meer kunnen organiseren. Het risico op een editie met slecht weer is simpelweg te groot."

In 2025 wordt tachtig jaar vrijheid herdacht. Om zeker te zijn dat het jubileum ook op Bevrijdingspop gevierd kan worden, trekt de gemeente 60.000 euro extra uit, waarmee de subsidie voor volgend jaar op 120.000 euro uitkomt.

Extra geld van provincie en kabinet?

Ook de provincie Noord-Holland stelt extra geld beschikbaar voor Bevrijdingspop. Een motie van BBB en D66 in de Provinciale Staten werd anderhalve maand geleden bijna unaniem aangenomen. "Het doel is om te zoeken naar een structurele oplossing, zodat het festival in 2025 en daarna kan blijven bestaan", lieten de twee partijen destijds weten. Het is niet duidelijk hoeveel geld de provincie precies uittrekt.

Ook het Rijk komt misschien alsnog over de brug, blijkt uit het besluit van burgemeester en wethouders: "Vanwege de viering van 80 jaar vrijheid in 2025 overweegt ook het Rijk nog een

keer extra budget beschikbaar te stellen voor alle veertien officiële bevrijdingsfestivals in Nederland." Hoe het na volgend jaar verder moet met de festivals op 5 mei, is nog onduidelijk.