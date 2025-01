Natte duinen in 2024 verrassen duinbeheerder: "Zaten met handen in ons haar"

Bijna een jaar later zijn de meeste paden weer toegankelijk. "Maar we weten dat weersextremen een blijvend karakter hebben", zegt Simone. "Dus moeten we rekening blijven houden met nieuwe heftige buien. Daarom zij we in overleg met de Omgevingsdienst en gemeente om te kijken of we paden die blijvend onder water staan eventueel kunnen verleggen."

Maatregelen

Omleggen gaat niet zomaar: het is een Natura 2000-gebied. "Maar", zegt Simone, "PWN is er serieus mee bezig. Verder hebben we nu al omleidingsroutes gemaakt en via borden duidelijk aangegeven wat bezoekers wél en niet kunnen. Ook onze website is veel actueler. Ik adviseer mensen die altijd te raadplegen als ze op pad gaan. Kortom, ik denk dat we nu veel beter voorbereid zijn dan vorig jaar."