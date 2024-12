Els brengt al jaren brillen naar straatarme mensen in Vietnam

Bij de opticien in Warmenhuizen liggen dozen vol brillen klaar voor de volgende reis van Els. Op 2 januari vertrekt ze voor zes weken naar Vietnam. Voor haar is gewoon vakantie vieren geen optie. Ook toen ze nog werkte gingen alle vakantiedagen op aan vrijwilligerswerk in het buitenland.

"Mijn dochter ging op haar 18e vijf maanden reizen door Azië. De laatste maand heb ik haar opgezocht. Dat beviel eigenlijk heel goed, en ik wilde altijd al in het buitenland werken. Toen ben ik eerst via een aantal organisaties aan de slag gegaan, maar inmiddels ken ik alle klappen van de zweep en doe ik alles zelf. Je weet niet wat je daar ziet. Zo arm, ze hebben daar helemaal niks."

Niet klagen maar doen

Els doet haar werk in de stad Cần Tho in het zuiden van de Mekong, Een stad met 1,5 miljoen mensen in het armste gedeelte van de delta. "Door corona is alles achteruit gegaan daar, het toerisme is ingestort. Hier lopen mensen best vaak te klagen. Als je daar dan bent geweest, denk je wel eens: waar hebben we het allemaal over."

