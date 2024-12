Man overleden bij stadion van FC Volendam

Het incident gebeurde rond half 12. Een woordvoerder van de politie laat weten dat er iemand is aangetroffen bij het stadion. Die is vervolgens nog gereanimeerd, maar die hulp mocht niet meer baten.

Op foto's is te zien dat de hulpdiensten op het dak van het stadion staan. Over de oorzaak van de dood kan de politie nog niets zeggen. Ook de identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend gemaakt. Het onderzoek is in volle gang.