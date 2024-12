Deze zeezwemmers nemen drie keer per week een ijskoude duik

Het is ploeteren tegen de wind in bij de strandopgang. Maar eenmaal in het water beginnen de bevrijdende vreugdekreten. "Je voelt dat je leeft", vertelt Saskia van Poppel. Tien jaar geleden haakte ook zij aan bij de club zeezwemmers. "Ik had een drukke baan en zat daardoor altijd in mijn hoofd. Om daar van los te komen helpt dit enorm."

Oudste zeezwemmer is 80

De 80-jarige Jan Leermakers bewijst dat leeftijd geen rol speelt. Hij zwemt nu drie jaar mee en vindt het geweldig. "Het is een uitdaging en bovendien erg gezellig", vertelt Jan.

Voor de liefde kwam hij een aantal jaar geleden vanuit Brabant naar Noord-Holland. In deze club zeezwemmers heeft hij een fijne vriendengroep gevonden. "Iedereen staat voor elkaar klaar en ik hoop dat ik het nog lange tijd kan doen. Misschien wel tot mijn negentigste", besluit Jan.

Meedoen

Voor de Egmondse nieuwjaarsduik worden ruim tweeduizend deelnemers verwacht. Wie wil meedoen, kan zich hier opgeven. Voor 7,50 euro steunt iedere deelnemer Stichting ALS, krijgt de duiker een warme muts en een kop erwtensoep.