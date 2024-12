Dokter Breebaart brengt rust in Breezand na Co-Med: "Eerste maanden waren topsport"

Dokter Wouter Breebaart was in dienst als waarnemend arts bij Co-Med toen het misging met het bedrijf. Al langere tijd werd er, ook in Anna Paulowna, geklaagd over de kwaliteit van de organisatie. Patiënten kregen regelmatig een andere dokter tijdens een consult, het vertrouwen daalde. Breebaart besloot voor rust en continuïteit te zorgen in de regio en de praktijk zelf te gaan draaien. Inmiddels is hij vijf maanden onderweg en heeft hij een flinke slag geslagen.

"Het was echt topsport de eerste maanden en nu soms ook nog. Maar het gaat nu hartstikke goed. De praktijk loopt. We hebben veel nieuw personeel, nieuwe dokters. Het stemt mij heel vrolijk dat we hier in de regio zulke leuke, goede mensen weten aan te nemen. Dat doet mij wel glunderen."

