Tot 6 maanden celstraf voor geweld tegen Maccabi-supporters

"De avond voor de wedstrijd en na afloop van de wedstrijd zijn ongeregeldheden ontstaan", zo begint de rechter vandaag. "Maccabi-supporters zijn slachtoffer geworden van geweld, zijn achtervolgd en zijn bedreigd. Dagen erna ging het nog over het geweld dat is gepleegd."

Aanwezig

Alleen Lucas D., die een taakstraf van honderd uur krijgt omdat het jeugdstrafrecht wordt toegepast, was aanwezig in de rechtszaal. Hij is veroordeeld voor openlijke geweldpleging. De andere verdachten bleven vandaag weg. De hoogste straf is voor Sefa Ö, hij krijgt een celstraf van 6 maanden voor openlijke geweldpleging, achtervolging en het in elkaar slaan en trappen van mensen.

"Hij gaf een vliegende trap waardoor slachtoffers op de grond lagen." Van Ö. heeft het OM beelden getoond tijdens de inhoudelijke behandeling waarin Ö. een leidende rol heeft gehad in het geweld dat door grotere groepen werd gepleegd.

Appgroepen met dreigingen

Twee van de verdachten, Rachid O. en Karavan S., waren volgens het OM actief in de appgroep 'Buurthuis 2'. De politie heeft deelgenomen aan die groepen om berichten te lezen. Daarin zaten meer dan negenhonderd mensen die op 'jodenjacht' waren, zo wordt in de chat omschreven.

O. schreef teksten als 'zijn er nog joden', en 'laffe kk-joden' en 'deze kans krijg ik misschien nooit meer om kk-joden te slaan'. De rechter: "De rechtbank neemt verdachte kwalijk dat hij bewust heeft bijgedragen aan het gedrag tegen de slachtoffers." O. zelf omschreef dat tijdens de inhoudelijke behandeling als 'frustratie-teksten' vanwege de acties van Maccabi-supporters de avond ervoor.

S. deelde locaties van slachtoffers en stuurde video's waar geweld op te zien was in 'Buurthuis 2'. Hij heeft spijt van wat hij gedaan heeft: "Ik ben helemaal niet voor het plegen van geweld en heb achteraf pas nagedacht", zo zei hij eerder tegen de rechter.