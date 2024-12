Heeft het Visserseiland in Hoorn afscheid genomen van het hoge water?

6 januari 2024

Ook bewoners zoals Marco Colette nemen het heft in eigen handen. Om zijn huis droog te houden, heeft hij een dam in zijn woonkamer geplaatst. Hij en zijn vrouw hopen zo het hoge water, dat al dagen het Visserseiland plaagt, buiten te houden. "Mocht er toch water binnenkomen, dan komt het achter het wandje waar ik het goed kan controleren. Dan pak ik meteen de waterstofzuiger", vertelt hij.

10 en 12 januari 2024

Het waterpeil van het Markermeer zakt langzaamaan. En omdat er eindelijk gespuid kan worden op het Wad, worden de Grashaven en Visserseiland 'watervrij' gemaakt. De big bags, rioolafsluiters en zandzakken worden door de gemeente opgehaald.

17 januari 2024

Het hoogwater dat het Visserseiland en de naastgelegen Grashaven blank heeft gezet, is weg. En ondanks dat bewoners altijd vertrouwen hebben gehad in een goede afloop, zien ze dit ook wel als een wake-up call, zegt bewoonster Ingrid Maas. "Natuurlijk weten we dat we buitendijks wonen en dat het kan gebeuren. Het heeft ons ook wel wakker geschud. We gaan ook met de gemeente praten of er toch maatregelen te nemen zijn om het water in het vervolg weg te houden."

Houdt het Visserseiland in de toekomst droge voeten?

De gemeente heeft verschillende maatregelen getroffen. Zo zijn op een aantal plekken afsluiters in het riool geplaatst. Dit omdat het water dat destijds over het Visserseiland stroomde voor een deel via rioolputten het riool in stroomde. Ook hebben beheerders van de Grashaven enkele putdeksels verhoogd, zodat die niet meteen onder water komen te staan.