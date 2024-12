Herenigd op Schiphol: de wereld over voor het kerstdiner

Yolanda Bennekers staat met haar man Gert-Jan te wachten op hun zoon en schoondochter met hun baby. "Ze wonen in San Diego en we gaan met z'n allen voor het eerst in jaren weer kerst vieren." Ze wordt er emotioneel van. "Ik ben er helemaal zenuwachtig van."



Ook de 11-jarige Quyver uit Grootschermer staat vol spanning te wachten. "Op mijn oma, ik heb haar een jaar niet gezien. Ik ben helemaal enthousiast!", roept hij uitgelaten. Hij vertelt dat hij naar haar toe gaat rennen als hij haar ziet. "Dan word ik gek en ga ik helemaal los, waaah!", brult hij.



Opvallend zijn de outfits van het stel dat een stukje verderop staat in de aankomsthal. In grote opblaasbare koala-pakken staan ze te wachten op moederlief. "Ze houdt erg van koala's", vertelt de dochter. "Dus we willen haar verrassen. Het is een koosnaam in onze familie."