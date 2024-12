Zwembad met 'springende' tegelvloer na kerst weer open, herstel kost ruim half miljoen

Al voordat duidelijk werd dat de kosten hoger zouden uitvallen, benadrukte de gemeente 'in te zetten op volledige schadeloosstelling door de oorspronkelijke aannemer'. De gemeente schrijft niet uit te sluiten dat dit tot een geschil leidt met de aannemer die het zwembad in 2014 bouwde.

Dat is bouwcombinatie Vaessen Sprangers, maar de vloer werd gelegd door de Volendamse tegelzetters van ESK. Dat bedrijf beweert dat het tegels in zwembaden nog op de ouderwetse manier zet met specie, in plaats van deze te plakken met lijm, en dat dit 'een must voor uw zwembad is'. Beide bedrijven zijn niet bereikbaar voor commentaar vandaag.

Sluiting en heropening

Direct nadat de springende tegels waren ontdekt, werd het volledige complex enige tijd gesloten. Na onderzoek bleek dat het zesbanenbad en achtbanenbad veilig konden worden gebruikt. Het doelgroepenbad en recreatiebad zouden ruim een maand gesloten blijven.

Voor de heropening van het complex had SKWA op het begin van de kerstvakantie gemikt, maar net als kosten bleek dat te optimistisch ingeschat. Met een week vertraging kunnen alle baden in het complex vanaf 'derde kerstdag' 27 december weer worden gebruikt.