Gesprongen waterleiding in Zaandam, water in 9 woningen en gat in de weg

Dat laat de Officier van Dienst van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland weten. De eerste meldingen van de gesprongen waterleiding kwamen rond kwart voor tien binnen. Waterleidingbedrijf PWN heeft de lekkage inmiddels verholpen.

De brandweer was ook aanwezig, maar kon niet voorkomen dat het water de kruipruimtes van negen woningen binnenliep. Daarnaast zijn de stenen rond de waterleiding verzakt en zit er een gat van vijf bij vijf meter in de weg. Medewerkers van de gemeente nemen de schade op en zetten de weg af. Nu wordt bekeken wat er nodig is om de schade te herstellen.

PWN is nu bezig met kijken of mensen in de wijk wel of geen water hebben. Ook het hoogheemraadschap is ter plaatse, omdat er veel water in een naastgelegen sloot is gelopen. "Daardoor ligt er wit schuim op de sloot, maar dat is niets om je zorgen over te maken", aldus de Officier van Dienst.