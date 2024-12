Gesprongen waterleiding in Zaandam: water in 9 huizen en flink gat in de weg

PWN laat op X weten dat zo'n 150 woningen in de wijk op dit moment geen of weinig waterdruk hebben. Het bedrijf is bezig met herstelwerkzaamheden, maar het is nog niet duidelijk hoe lang dat gaat duren.

Ook het hoogheemraadschap is ter plaatse, omdat er veel water in een naastgelegen sloot is gelopen. "Daardoor ligt er wit schuim op de sloot, maar dat is niets om je zorgen over te maken", aldus de Officier van Dienst.