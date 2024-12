112-blog | Brand in woning Purmerend • Man overleden bij stadion FC Volendam

19.52 uur

Vanavond, iets voor half acht, brak er brand uit in een woning aan de Fuuthof in Purmerend. De brandweer was snel ter plaatse en heeft het vuur inmiddels onder controle. Of er gewonden zijn gevallen, is op dit moment nog niet bekend.

Uit voorzorg zijn de naastgelegen woningen ontruimd. De brand ontstond in een slaapkamer, maar de exacte oorzaak is nog niet vastgesteld.