Het sportmoment van Frank van der Meijden: RC 't Gooi kampioen van Nederland

Persoonlijk kijk ik erg uit naar deze finale in de ereklasse. Zelf ben ik namelijk een half jaar eerder nog afgereisd naar Zuid-Frankrijk, om als liefhebber van de rugbysport een wedstrijdje mee te pikken op het wereldkampioenschap. In het Stade Vélodrome in Marseille heb ik te midden van 67.000 andere toeschouwers Argentinië en Engeland de strijd met elkaar zien aangaan.

Het affiche in Amsterdam is op papier natuurlijk niet zo groots als het affiche in Marseille, maar je voelt aan alles dat er ook hier veel op het spel staat. Voor RC 't Gooi, dat als underdog aan het duel begint, is het bovendien de uitgelezen kans om de vijfde landstitel in de clubhistorie te pakken.

