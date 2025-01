Al een kwart eeuw NH op beeld: "We moesten het wiel opnieuw uitvinden"

"Het was houtje-touwtje televisie, maar wel heel spannend," zegt Jeroen Kramer, de eerste tv-presentator van NH.

Het is januari 2000, de dag van de eerste uitzending. Kramer herinnert zich hoe hij op het laatste moment nog zijn teksten moest invoeren, de autocue handmatig met een pedaal bediende en zich verbaasde over de chaos achter de schermen. "We moesten het wiel uitvinden, maar dat gaf ook energie."

Harmen van der Ploeg was erbij vanaf het begin en werkt nu als eindredacteur voor NH. "Het was alsof we twee werelden naast elkaar hadden: links zat de tv, rechts de radio. Het duurde jaren voordat die werelden echt samenkwamen."

Toch was er volgens hem ook veel humor. Van der Ploeg herinnert zich een blunder uit een van de eerste uitzendingen. "Een gedeputeerde werd per ongeluk aangeduid als ‘gedupeerde’. Zoiets vergeet je niet. Maar ja, dat hoorde erbij. Het waren de pioniersjaren."

Emotie journalistiek

De journalistieke aanpak was destijds zakelijk en afstandelijk. "Emotie was een vies woord," vertelt Van der Ploeg. "Het ging om feiten, niet om gevoelens. Als je iemand vroeg hoe iets voelde, keek men je raar aan."

Dat is nu anders. Emotie is een kernwaarde geworden in de journalistiek. "We willen mensen raken, ze betrekken bij het verhaal. Dat deden we toen niet. Het was vooral rationeel."

Jan Visser, al ruim dertig jaar een vertrouwd gezicht bij NH, bouwde zijn reputatie op als radioweerman, maar waagde zo nu en dan ook de sprong naar televisie. "Bij extreme weersomstandigheden, zoals sneeuw of storm, kwamen ze weleens langs voor opnames," herinnert hij zich. "Dat was altijd een hele onderneming."

Televisie had volgens Visser een andere dynamiek dan radio. "Soms moest iets opnieuw, soms met aanpassingen. Het was veel meer gedoe dan de radio, maar het had ook iets bijzonders."

Hoewel hij de televisie een welkome afwisseling vond, bleef de radio zijn grote liefde. "Daar voelde ik me echt thuis."

Een kwarteeuw

Hoe ziet de toekomst van regionale televisie eruit? Volgens oud-presentator Kramer zal regionale tv altijd een plekje houden in het bewustzijn van de kijker. "Landelijk nieuws gaat over de grote lijnen, maar regionale omroepen hebben die directe connectie met de buurt. Mensen willen weten wat er om de hoek gebeurt. Dat blijft de kern en haar bestaanszekerheid."

Ook volgens Van der Ploeg is er sinds een kwarteeuw veel veranderd. “We hebben een hele ontwikkeling doorgemaakt. Als regionale omroep staan we nog steeds midden in de samenleving. Daarbij blijft de basis blijft hetzelfde: verhalen vertellen die dicht bij mensen staan."

Kijk hieronder de allereerste tv-uitzending van NH terug. Vandaag precies 25 jaar geleden.