Het jaar waarin betaald parkeren de hoofdrol speelde in Haarlem

Woensdag 6 maart 2024 was een dag die met rood omcirkeld stond in de agenda van Haarlemmer Edwin Vermaire. Op deze dag kregen Haarlemmers de kans om zich via een referendum uit te spreken over het omstreden parkeerbeleid in de stad. De uitkomst liet weinig aan duidelijkheid te wensen over: een overgrote meerderheid van de stemmers was tegen het voorgestelde beleid.

Voor Vermaire, oprichter van de Facebookgroep Haarlem Betaald Parkeren, voelde dit als een belangrijke overwinning. "De groep heeft nu ruim 5.000 leden, maar het is een open groep. Iedereen kan meekijken, meelezen en meepraten", zegt een trotse Vermaire.

Parkeerplannen

De Haarlemse coalitiepartijen stelden voor om in elf wijken betaald parkeren in te voeren. Dit was gebaseerd op de hoge parkeerdruk in deze gebieden, waar meer dan 85 procent van de beschikbare parkeerplekken doorgaans bezet is. Daarnaast wilden de partijen het zogenoemde 'Canadees parkeren' – parkeren met twee wielen op het trottoir – afschaffen om meer ruimte te creëren voor voetgangers en mensen in een rolstoel of scootmobiel. Deze plannen stuitten echter op flinke weerstand van Edwin Vermaire.