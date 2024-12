De weg van water: hoe schoon is (en blijft) Noord-Hollands drinkwater?

Het was dit jaar één van de natste jaren ooit en toch is het ook droger dan ooit. Terwijl de planten verzuipen, daalt het grondwaterpeil. Hoe zit deze waterparadox in elkaar? En hoe heeft dat invloed op de kwaliteit van drinkwater?

De weg van water

Om dat te begrijpen, reizen we de provincie in. Naar de duinen van Castricum om precies te zijn. Daar vinden op een regenachtige maandagochtend een handjevol bezoekers een weg door de duinen.



Tussen hen piepen betonnen putten onopvallend uit de grond. Ze zijn een essentieel onderdeel van een verfijnd systeem: het zuiveren en leveren van drinkwater voor duizenden huishoudens in de provincie. "Het water dat hier doorheen stroomt, heeft al een reis van minstens zestig kilometer achter de rug", vertelt Ruud van der Neut, drinkwaterexpert bij PWN.

De oorsprong van dit water ligt niet in de duinen, maar even verderop, in het West-Friese Andijk. Via de Rijn en haar zijrivieren bereikt water het IJsselmeer, waar het drinkwaterbedrijf het inneemt voor filtering. Vervolgens wordt het naar de duinen gepompt voor een bijzonder proces: duininfiltratie.

Dat werkt zo: oppervlaktewater wordt door zandlagen geleid, waarbij het zand werkt als een natuurlijk filter. Vuil blijft achter en bacteriën breken organisch materiaal af. Wat overblijft, zakt langzaam naar het grondwater. Daar ligt het weken tot maanden opgeslagen, totdat het wordt opgepompt en verder gezuiverd. Zo ontstaat schoon, betrouwbaar drinkwater.