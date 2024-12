Politie brengt dader in beeld van uitdelen klappen bij discussie in Wallengebied

Het slachtoffer is in gesprek met een sekswerker in de steeg als hij wordt aangesproken door de man die op dat moment langsloopt. Deze man vindt dat het slachtoffer de sekswerker met rust moet laten en haar haar werk moet laten doen.

Er ontstaat dan een discussie die al snel overgaat in geweld. Het slachtoffer krijgt vervolgens volgens de politie te maken met 'grof geweld'. Zo wordt hij geschopt en geslagen. Ook wordt hij naar de grond gewerkt, waarbij hij tegen zijn hoofd wordt getrapt.

De politie vraagt mensen die de man op de beelden herkennen om zich te melden.