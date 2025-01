Opgestapt na conflict met de ambtelijke top: Rosalien van Dolder blikt terug op roerig jaar

Gemeentesecretaris ingehuurd voor 20.000 per maand

Van Dolder heeft ook moeite met de vele inhuur van extern personeel. Uit onderzoek van NH bleek dat die inhuur de afgelopen jaren flink was toegenomen. De druppel is als een ingehuurde directeur ook de nieuwe gemeentesecretaris wordt. Voordat die in dienst treedt, wordt de vrouw eerst nog 5 maanden ingehuurd voor 20.000 euro per maand. Volgens de gemeente een niet ongebruikelijke constructie, maar voor Van Dolder is de maat vol. Ze dient haar ontslag in.

Inmiddels heeft diezelfde gemeentesecretaris aangekondigd te vertrekken bij de gemeente. En zijn de twee andere leidinggevenden met wie ze botste ook al vertrokken. Maar het is niet dat ze daar genoegdoening uit haalt. "Nee, want het is niet goed voor gemeente."

Wachten op onderzoek naar cultuur op gemeentehuis

Wel is de voormalig wethouder blij dat de voltallige gemeenteraad na haar vertrek besluit de cultuur op het gemeentehuis en de sollicitatieprocedure van de gemeentesecretaris uitgebreid te laten onderzoeken. Begin dit jaar moet er een rapport komen. "Ik heb niet voor niets openheid van zaken gegeven in mijn ontslagbrief aan de gemeenteraad. Juist in de hoop er dan wel iets mee gebeurt en dingen beter zullen gaan in de toekomst. Daar wacht ik op. Ik vind het wel jammer dat het zo lang duurt."

Over haar eigen toekomst is Van Dolder nog aan het nadenken. "Maar ik ben wel net interim voorzitter van de Ondernemersvereniging Koggenland geworden. Dat vind ik superleuk om te doen." Een terugkeer in het openbaar bestuur sluit ze niet uit. "Ik wil graag mensen helpen, en daar iets in betekenen. Of dat bij de overheid is, of om mensen te helpen die juist in knel zitten door overheid, daarover ben ik nog aan het nadenken."