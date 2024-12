Pleegouders teleurgesteld: toch hoger beroep over vergoeden kinderopvang

'Vorig jaar al geen leuke kerst gehad'

De betrokken pleegouders kunnen er geen begrip voor opbrengen. "Het is tijdrekken wat ze doen", aldus Patrick. Zijn partner Tjitske vult aan: "Vorig jaar hadden we al geen leuke kerst, omdat we een enorme rekening voor de kinderopvang kregen. En dan is het wel heel wrang dat je dit twee dagen voor kers te horen krijgt. Ze hadden het geld voor het hoger beroep beter kunnen gebruiken om ouders van te betalen."

Lia, die met haar man Rob twee pleegkinderen heeft, baalt ervan. "Het nog maanden duren voordat andere ouders weten waar ze toen zijn, en wij of we in ons recht worden gezet." Een mening die De Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen (NVP) deelt.

'Regel kosten kinderopvang voor pleegouders gewoon'

"Als je alle reacties hoort, beaamt iedereen dat pleegouders recht hebben op vergoeding. Regel het dan gewoon", aldus directeur directeur-bestuurder, Remco Oosterhoff. "Het wordt al jaren afgewenteld op ouders. Er is tijd genoeg geweest. Ik had liever gezien dat we gezamenlijk op zoek zouden gaan naar een oplossing. Uiteindelijk moet de overheid het gewoon betalen. Daarover hadden we ook zonder hoger beroep in overleg kunnen gaan."