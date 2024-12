Beveiligers Schiphol dagelijks de klos door nieuwe regels vloeistoffen

"Daar gaan we weer." Die gedachte gaat volgens Erik Maas van vakbond CNV de laatste maanden steeds vaker door de hoofden van beveiligers op Schiphol. "Met name bij intercontinentale overstappers gaat het mis", zegt hij. De aangepaste regels voor vloeistoffen in handbagage leiden volgens Maas tot een toename van incidenten met agressieve passagiers.

Sinds 1 september gelden strengere regels voor de hoeveelheid vloeistof die passagiers in hun handbagage mogen meenemen. "Inmiddels zien we het dagelijks", zegt Maas. "F Dat het tot fysieke ruzie komt, of tussenkomst van de Marechaussee, dat is nog steeds incidenteel, maar er is een duidelijke verandering te merken.""