Bekerkraker AZ - Ajax vastgesteld op dinsdag 14 januari

De Alkmaarders wacht dus een zware start van de tweede helft van het seizoen. Het weekend na de ontmoeting met Ajax treft AZ de nummer drie van de eredivisie FC Utrecht in stadion Galgenwaard. Een paar dagen later is dan alweer de confrontatie in Alkmaar met AS Roma in de Europa League.

Voor Ajax begint de tweede seizoenshelft een stuk eenvoudiger met de thuiswedstrijd tegen hekkensluiter RKC Waalwijk. Daarna zijn sc Heerenveen (uit) en Rigas FS (uit) in de Europa League de tegenstanders.

De achtste finalewedstrijd tussen AZ en Ajax is uiteraard live te volgen bij NH Sport. Er zitten geen andere Noord-Hollandse clubs meer bij de laatste zestien ploegen in het bekertoernooi.