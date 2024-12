Wat zeggen Spakenburgers over de nieuwe burgemeester van Edam-Volendam?

Zijn neven of achterneven - De Graaf weet het niet meer precies - schopte het verder op de voetballadder en speelden jarenlang in het eerste van SV Spakenburg. Een ander familielid was een tijd voorzitter van de IJsselmeervogels. "Het is een grote familie, zoals alle families hier. Maar wel een bekende, iedereen kent hier wel een Beukers."

Whatsappgroep met jonge burgemeesters

Als wethouder was Beukers afgelopen jaren verantwoordelijk voor de financiën van de gemeente. Eerder werkte hij als financieel adviseur, na een studie economie aan de VU. Hij laat de begroting van de gemeente netjes achter, zegt De Graaf. "Wij staan als één van de weinige gemeenten in de plus."

Beukers sluit zich aan bij een groep van negentien burgemeesters onder de 40 jaar, die ook samen een Whatsapp-groep delen. Zijn jonge leeftijd is volgens De Graaf vooral een voordeel. "Hij is actief op sociale media en weet goed hoe hij dat moet gebruiken." Op zijn X-account deelt Beukers regelmatig foto's van werkbezoeken als wethouder of loco-burgemeester.

"Het is weleens voorgekomen dat Beukers mij tijdens een raadsvergadering herinnerde aan iets wat ik zelf had gezegd", zegt De Graaf. Met zijn enorme dossierkennis was Beukers volgens het raadslid een geliefd wethouder. Een tikje gedreven ook. "Hij leeft voor de politiek", voegt hij eraan toe.